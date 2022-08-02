Sivas'ta trafo merkezinde korkutan yangın

Sivas'ta trafo merkezinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Ekipleri alarma geçiren yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Körtuzla'da trafo merkezinde meydana geldi. Trafodan aniden alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan yanan trafonun içinde 50 tona yakın yağın bulunduğu öğrenildi.