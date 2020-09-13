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Sivas'ta traktör şarampole devrildi: 4 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Akseki köyünde meydana geldi. Ş.B. idaresindeki traktör henüz bilinmeyen bir nedenle Döllek mevkiinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile traktörde bulunan B.B., H.B. ve Ç.G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Koyulhisar Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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