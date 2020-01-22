İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta traktörün devrilmesiyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bölgede mahsur kalan 3 kişi, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bölgede mahsur kalan 3 kişi, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.


Suşehri ilçesi Kale köyü Göynük mezrası yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Devrilen traktörde bulunan 3 kişi, karla kaplı köy yolunda mahsur kaldı. Durumun Suşehri İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu bölgeye ulaştı. Mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin yol açma çalışması sonrası kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.