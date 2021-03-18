Sivas'ta tüm lokanta ve kafelerde müşterilere üzüm hoşafı ikram edildi

Sivas'ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kentte bulunan lokanta ve restoranlarda vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi

Sivas Valiliği öncülüğünde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. Düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kahvaltıda misafirlere üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi. Programda Çanakkale ruhuna yaşamak için üzüm hoşafı ve ekmek yiyen Şehit aileleri ve Gaziler duygulu anlar yaşadı. Saat 12:00 itibariyle kentte bulunan restoran ve lokantalarda vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edileceği bildirildi. Öte yandan Sivas Valiliği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle bir video klip hazırladı. Duygulandıran klipte polis, asker, avukat gibi çeşitli mesleklerden vatandaşlara ve çocuklara da yer verildi.

“Şehitlerimizin ve gazilerimiz aileleri bizim ailelerimizdir''

Programda konuşan Vali Ayhan, “Devletimiz için, bu topraklar için şehit olan tüm şehitlerimize öncelikle rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim cennetiyle müşerref eylesin. Rabbim, gazilerimizde sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin. Şehit ailelerimiz bizlere şehitlerimizin emaneti, gazilerimizde bize emanettir. Bu topraklara bedenlerinin bir kısmını feda etmişlerdir. Onlar bizim için kıymetlidirler, baş taçlarımızdırlar. Onlarla bir arada olmak, hasbihal etmek ve bu toprakları yurt tutan Çanakkale'yi geçilmez kılan bu aziz vatanı biz lütfeden şehitlerimizin ve gazilerimiz aileleri bizim ailelerimizdir. 106 yıl önce Niğbolu'dan Çanakkale'ye bu topraklar için kanını, canını feda eden ve bu toprakları bizim için anlamlı yapan aziz şehitlerimizdir. Dolayısıyla ne kadar çok onların ailelerini baş tacı yapsak, onların hizmetinde olsak hakkıdır, yeridir'' dedi.