Sivas'ta tüm okullar “Okulum Temiz” belgesi aldı

Toplantıda kademeli normalleşme süreci ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen online ve yüz yüze eğitime ilişkin yol haritası değerlendirildi.

Savaşçı, Covid-19 salgını sürecinde orta riskli bölgede yer alan Sivas'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim ve program doğrultusunda gerçekleştirilecek olan yüz yüze ve online eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sivas'taki bütün okulların salgın sürecinde "Okulum Temiz" belgesi aldığına dikkat çeken Savaşçı; "Bu konuda okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve tüm personelimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin en iyi ve sağlıklı koşullarda eğitim alabilmeleri için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ancak aldığımız tedbirleri MEB ve TSE tarafından hazırlanan ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu' kapsamında her an gözden geçirmeliyiz. Bu konuda her birinizden çok titiz davranmanızı istiyorum" dedi.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Savaşçı, destekleme ve yetiştirme kurslarının verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için gerçekleştirilen çalışmaların da büyük bir hassasiyetle yürütülmesini istedi.

Savaşçı, okul müdürlerinin sürece ilişkin, görüş öneri ve taleplerini de dinledi.