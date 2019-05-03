Sivas'ta Türkçülük günü yürüyüşü düzenlendi

Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından 3 Mayıs Türkçülük günü dolaysıyla yürüyüş düzenledi

Tren garı önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle İnönü bulvarından kent meydanına kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşe Ülkü Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan, üniversite ve lise öğrencileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kent Meydanında konuşan Ülkü Ocakları il Başkanı Rıfat Kalkan, 3 Mayıs Türkçülük gününü büyük bir kıvanç ve iftiharla andıklarını belirterek, “ Bilinmelidir ki milliyetçilik geleceğin rehberi içinde bulunduğumuz çağın eskimeyecek vizyonu, milletin yegane güvencesidir. Ekonomik gelişmenin motoru, özgürlüklerin teşvikçisi ve yıl arkadaşıdır. Milliyetçilik çağdaş modern ve insana ait olan kıymeti önceliğine alan birlikte yaşama ve kardeşlik projesidir. Büyük Türk milletinin ve değerli dava arkadaşlarımın 3 Mayıs Milliyetçiler gününü kutluyor, Milliyetçi kahramanları şükranla ve minnetle anıyorum.” dedi.

Program Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanlığının pilav, ayran ikramı ile sona erdi.