İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sivas'ta Türkçülük günü yürüyüşü düzenlendi

Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından 3 Mayıs Türkçülük günü dolaysıyla yürüyüş düzenlediTren garı önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle İnönü bulvarından kent meydanına kadar sloganlar atarak yürüdü.

Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından 3 Mayıs Türkçülük günü dolaysıyla yürüyüş düzenledi


Tren garı önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle İnönü bulvarından kent meydanına kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşe Ülkü Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan, üniversite ve lise öğrencileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kent Meydanında konuşan Ülkü Ocakları il Başkanı Rıfat Kalkan, 3 Mayıs Türkçülük gününü büyük bir kıvanç ve iftiharla andıklarını belirterek, “ Bilinmelidir ki milliyetçilik geleceğin rehberi içinde bulunduğumuz çağın eskimeyecek vizyonu, milletin yegane güvencesidir. Ekonomik gelişmenin motoru, özgürlüklerin teşvikçisi ve yıl arkadaşıdır. Milliyetçilik çağdaş modern ve insana ait olan kıymeti önceliğine alan birlikte yaşama ve kardeşlik projesidir. Büyük Türk milletinin ve değerli dava arkadaşlarımın 3 Mayıs Milliyetçiler gününü kutluyor, Milliyetçi kahramanları şükranla ve minnetle anıyorum.” dedi.


Program Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanlığının pilav, ayran ikramı ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.