İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta tütün operasyonu

Sivas’ın ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak 396 dal dolu makaron, 14 bin 800 boş makoron ve 45 bin 485 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sivas'ın ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak 396 dal dolu makaron, 14 bin 800 boş makoron ve 45 bin 485 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan 'Duman-9' operasyonu, Sivas'ın ilçelerinde de gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı 48 ekip,103 personel ile il merkezi, İmranlı, Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde bulunan 51 iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde kaçak 96 dal dolu makaron, 14 bin 500 boş makoron ve 45 bin 485 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Bir şahsa TAPDK belgesiz satış yapmaktan, 4 şahsa ise 4733 Sayılı Kanuna aykırı tütün satışı yapmaktan toplamda 17 bin 864 TL idari yaptırım uygulanacaktır.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.