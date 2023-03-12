İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta TVF 2. Lig Kadınlar Çeyrek Final Etabı devam ediyor

TVF 2.

Lig Kadınlar Çeyrek Final Etabı, bugün Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla devam etti.


Sivas, Lig Kadınlar Çeyrek Final Etabı maçlarına ev sahipliği yapıyor. 4 ilde oynanan maçlarda grupları ilk iki içinde tamamlayacak kulüpler yarı finale katılmaya hak kazanacak.


Sivas'ın ev sahipliğinde C ve D grubunda yer alan takımlar bugün oynanan müsabakalarla günü tamamladı. İkinci gün karşılaşmalarının ardından Sultan Spor, Bordo Mavi 61'i 3-2 mağlup etti. Günün ikinci maçında ise Özel Gelişim Koleji, Fenerbahçe Göksel Çelik'i 3-0'lık skorla geçti. Üçüncü maçta ise TVF Spor Lisesi, İmamoğlu Belediye'ye 3-1 yenildi. Günün son maçında da Altınordu ile İş Voleybol karşılaştı. Müsabaka 3-1 İş Voleybol'un üstünlüğü ile sonuçlandı.


Lig kadınlar çeyrek final etabı karşılaşmaları, yarın oynanacak üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erecek.

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