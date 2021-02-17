Sivas'ta üretilen ilk yemler torbalara doldu

Sivas'ta, tarım ve hayvancılığa katkı sağlamak amacıyla kurulan ve içerisinde 18 farklı yem üretilecek olan SİVTAŞ Yem Fabrikası üretime başladı, Mart ayında seri üretime başlayacak.

Sivas'ta, tarım ve hayvancılık sektörüne katkı sağlaması amacıyla 29 Ekim 2019 tarihinde temeli atılan ve üretim aşamasına gelen SİVTAŞ Yem Fabrikası'nda ilk test üretimi yapıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, fabrikayı ziyaret ederek Sivas Teknik Tarım AŞ. (SİVTAŞ) Genel Müdürü Hakan Bozbıyık'tan fabrikanın son durumu hakkında bilgi aldı. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, daha sonra fabrikanın kontrol odasına geçerek ilk test üretimini gerçekleştirdi. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin test üretiminden elde edilen hayvan yeminin dolumunu da yaparak yem torbasına imza attılar.

Mart ayında seri üretime başlanacak

SİVTAŞ Yem Fabrikası'nda açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, "1 yıldır yaptığımız yoğun çalışmaların karşılığı olan üretimin ilk adımını attık. Çiftçilerimizin gözü aydın olsun. ‘SİVTAŞ, birlikten kuvvet doğar' düşüncesinin en güzel örneğidir. Sivas, yeni bir marka ve değer kazandı. İnşallah adından çok daha fazla söz ettirecektir. Buraya çok büyük emek verildi. Bugün de bunun heyecanını yaşıyoruz. Birlikte hayal kurduk ve bunu gerçekleştirdik. İnşallah yazın da yoğun bir araç sevkiyatı olacak burada. Sivas'a istihdam ve üretim konusunda önemli bir ivme kazandıracak. Burada farklı özelliklere sahip 18 farklı yem üretilecek ve çiftimize Sivas'ın yerli markası ulaştırılmış olacak. Hedefimiz, en kaliteli yemi en ucuz haliyle piyasaya sunmak. Mart ayında da seri üretimlere başlamış olacağız" dedi.

“Bu tip yatırımlara devam edeceğiz''

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Bundan 15 ay önce temelini attığımız SİVTAŞ Yem Fabrikamızın bugün butonlara basarak ilk üretimini gerçekleştirdik. İçerisinde bulunduğumuz bu eser, bu fabrika ortak aklın, istişarenin, birlikte hareket etmenin, aynı hedefe odaklanmanın bir sonucudur. Bu, cidden bizi heyecanlandırıyor, gururlandırıyor ve aynı zamanda sorumluluğumuzu artırıyor. Sivas'a tarım ve hayvancılık şehri diyoruz hep ama bu alanda bir eksiklik olduğunu hissettik. Sivas İl Özel İdare ile bu şirketi kurduk. Biz hep birlikte bu şehre değer katacak, istihdam sağlayacak, bu şehrin üretimini, potansiyelini moral ve motivasyon artıracak bu tip yatırımlara devam edeceğiz'' dedi.