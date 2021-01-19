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Sivas'ta usulsüz av yapan 9 avcıya 15 bin TL ceza

Sivas’ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı tespit edilen 9 avcıya 15 bin TL cezai işlem uygulandı, 2 adet tüfeğe el konuldu.

Sivas'ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı tespit edilen 9 avcıya 15 bin TL cezai işlem uygulandı, 2 adet tüfeğe el konuldu.


Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında kent merkezi ve Yıldızeli ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Kontrollerde kurallara uyamayan 9 avcıya av kanunun çeşitli maddelerinden toplamda 15 bin TL para cezası uygulandı, 2 adet av tüfeğine el konuldu. Öte yandan Hafik, Zara ve Suşehri ilçelerinde yemleme çalışması yapılarak yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

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