Sivas'ta usulsüz avlanan 4 avcı yakayı ele verdi

Sivas'ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı tespit edilen 4 avcıya cezai işlem uygulanırken 1 adet tüfeğe el konuldu.

Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Yıldızeli, Şarkışla, Zara, Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Kontrollerde kurallara uyamayan 4 avcıya yasal işlem uygulanırken 1 av tüfeğine el konuldu. Öte yandan karlı kaplı kırsal alana yaban hayvanları için yem bırakıldı.