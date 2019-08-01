İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 6 kişi hakkında işlem başlatıldı, bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 6 kişi hakkında işlem başlatıldı, bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Ulaş ilçesinde M.K. isimli şahısın üst aramasında 1 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.K. ve konuyla bağlantılı oldukları tespit edilen C.T. ve S.K. gözaltına alındı. C.T. savcılık kararıyla serbest bırakılırken, S.K. ve M.K. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.


Öte yandan Sivas'ın Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suşehri Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yapılan aramada E.B, D.Ç ve N.H isimli şahısların üst aramalarında 43,66 gram Skunk maddesi ve 119 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı. Emniyet ifadeleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.