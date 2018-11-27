Sivas'ta uyuşturucu madde şüphesiyle ölüm

Sivas'ta uzun süredir alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 18.00 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Megakent sitelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde uyuşturucu madde aldığı iddia edilen evli 2 çocuk babası A.Ç. (40) bir süre sonra morarmaya başlayarak rahatsızlandı. Eşinden kendisini hastaneye götürmesini isteyen şahıs, eşi tarafından araçla Numune Hastanesi'ne getirildi. Kalbi duran A.Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.