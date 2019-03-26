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Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında işlem yapılan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında işlem yapılan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 470 adet ekstasy hap, 111,1 gram Afyon Sakızı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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