Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M.Ö, S.Y ve Ö.K isimli şahıslar üzerinde 10 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.