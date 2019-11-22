İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince Ş.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, dört parça halinde 62,65 gram esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Ş.D. isimli şahsa uyuşturucu madde temin ettiği veya sattığı değerlendirilen Ö.U. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise şeffaf poşet içerisinde 64,80 sentetik bonzai, 856,10 gr hint keneviri tohumu ele geçirildi. R.U. isimli şahsın üst aramasında ise kağıda sarılı vaziyette 16,10 gr esrar olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi.


Olayla alakalı olarak Ş.D. ve R.U. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Ö.U isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.