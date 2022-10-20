Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine darbe

Sivas'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri; Kangal ve Ulaş ilçelerinde takibe aldıkları bir aracı Şarkışla ilçesi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 150 paket halinde toplam daralı ağırlığı 81 kilo 952,86 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu tacirleri hakkında TCK 188. Madde çerçevesinde işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada. Narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmaları, çocuklara ve gençlere sahip çıkmalarını istendi.