Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine göç açtırılmıyor

Sivas'ta son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda haklarında işlem yapılan 2 kişiden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uygulama, denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Sivas'ta son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 54.81 gram Metamfetamin, 150.58 gram Esrar, 2 adet Captagon hap,3 adet Ecstasy, 179 adet Sentetik Ecza hap, 1 adet silah ve 3 adet fişek ele geçirildi. 16 kişi hakkında uyuşturucu kullanımı, 6 kişi hakkında ise uyuşturucu imalatı ve satışı suçlaması ile işlem yapıldı. 3 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

20 bin 727 TL cezanın yanında ehliyetlerinden de oldular

Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimlerinde uyuşturucu madde etkisi ile araç kullandıkları tespit edilen 3 kişiye toplamda 20 bin 727 TL para cezası uygulanırken ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu. Uyuşturucu madde ele geçirilen bir aracın sürücüsüne ve ruhsat sahibine ayrı ayrı olmak üzere 2 bin 698'ar TL ceza uygulandı.