İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta uyuşturucu uygulamalarında 4 kişi tutuklandı

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik uygulamalarda uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan gözaltına alınan 16 kişiden 4’ü tutuklanırken, 12’si serbest bırakıldı.

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik uygulamalarda uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü tutuklanırken, 12'si serbest bırakıldı.


Okulların açılması ile sokak satıcılarına yönelik uygulamalarını sıklaştıran Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 7 günde yapılan uygulamalarda 40 adet neurontın hap, 38 adet lyrıca hap, 0,88 gram metamfetamin, 32,14 gram skunk, 46,31 gram bonzai, 201 adet ecstasy hap, 13,75 gram ecstasy tozu, 2 adet pompalı tüfek, 7,43 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. 16 şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlaması ile işlem başlatıldı. Uyuşturucu kullanan 12 kişi alınan ifadelerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakılırken, uyuşturucu sattıkları tespit edilen 4 kişi ise tutuklandı. Uygulamaların sıklıkla sürdürüleceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.