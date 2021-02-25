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Sivas'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Sivas’ta Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilerek 4 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilerek 4 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.


Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucu Maddelerin Arzıyla Mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen 9 operasyonda ve Şarkışla ilçesinde gerçekleştirilen 4 ayrı adreste yapılan aramada; 45gram metamfetamin, 10 gram toz esrar, 19 gram kubar esrar, 3 gram reçine esrar, 5 gram kenevir tohumu, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet 9 milimetre tabanca, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 24 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 37 adet av tüfeği fişeği, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart ve 4 adet hafıza kartı ele geçirildi. Olaya karışan 4 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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