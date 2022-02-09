İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta uyuşturucuya ağır darbe: 4 gözaltı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığınca D-100 karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde İran'dan İstanbul'a seyir eden 60 AA 922 İran plakalı otobüste arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 50 paket halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.