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Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok

Son bir haftada uyuşturucu yaptıkları gerekçesi ile işlem yapılan 14 kişiden 2’si tutuklandı.

Son bir haftada uyuşturucu yaptıkları gerekçesi ile işlem yapılan 14 kişiden 2'si tutuklandı.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda; 0,25 Gram Skunk maddesi,7 adet Extasy hap,4,16 gram Esrar maddesi ve 111 adet Lyrica hap ele geçirildi. 14 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçlaması ile işlem yapıldı. 11 kişi alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 kişi ise çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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