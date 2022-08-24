Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok

Sivas'ta uyuşturucu kullanıcılarına ve tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından alınan istihbarat üzerine harekete geçen Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sivas - Kayseri karayolu üzerinde M.T. (38) ve Y.E.S (27) isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 23 adet folyoya sarılmış 15 gram metamfetamin ele geçildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından takip edilen, M.G. (42) isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 1 gram esrar ve 1 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.