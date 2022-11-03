Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok

Sivas'ta Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Şarkışla ilçesinde ikamet eden iki şahsın adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 11 adet satışa hazırlanmış toplam 39 gram metamfetami, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, bir adet hassas terazi, bir adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaya karışan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.