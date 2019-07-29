Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele

Sivas'ta polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 1 haftada 26 adet sentetik ecza hap ile metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, 26 adet sentetik ecza (gerica) hap ile 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bu kapsamda 4 şahıs hakkında emniyette işlem yapıldı. Şahıslar işlemlerin ardından serbest bırakıldı.