Sivas'ta vaka sayılarında endişelendiren artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca'nın açıkladığı verilere göre Sivas'ta vaka sayıları arttı. Kentte 4-10 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 349,12 iken 11-17 Eylül'de 394,72'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas'ta haftalık vaka sayısı 2 bin 500 kişiyi aştı. Sivas, bu verilerle birlikte her 100 bin kişide en fazla Covid-19 vaka sayısının görüldüğü 11'inci il olarak kayıtlara geçti.