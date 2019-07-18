Sivas'ta vaşak görüntülendi

Sivas'ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi.

Sivas'ta bir vatandaş, otomobili ile ilerlediği sırada yol kenarında bir hayvan olduğunu fark etti. Hayvana dikkatli baktıktan sonra ise hayvanın nadir görülen vaşak olduğunu anladı. Nesli tükenmekte olan vaşağı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde yol kenarında duran vaşak, otomobilin ışıklarını fark etmesi ile yola doğru geliyor ve kendini gizlemeye çalıştı. Otomobilin kendine yaklaşmasıyla da gizlendiği yerden hızla kalkarak gözden kayboldu.