Sivas'ta vatandaşlar meydanlara akın etti

Sivas'ta vatandaşlar meydanlara akın ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini kutladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da sandıklar saat 17.00 itibariyle açılmaya başlandı. Sandıkların büyük kısmının açılmasının ardından Sivas'ta vatandaşlar kent meydanına akın etti. Resmi sonuçlar olmamakla birlikte Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde götürmesiyle birlikte Sivaslılar tarihi kent meydanında toplandı. Vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ve parti flamalarıyla seçimi kutladı. Kimi vatandaşlarda kamyon ve çekicilerin üzerine çıkarak sevince ortak oldu.

Sivas'ta yüzde 100'ü açılan sandıkların resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 73,09 oranında Recep Tayyip Erdoğan oy alırken, yüzde 26,91 oranında ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı.

İlk seçimde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 69,40 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 27,25 oranında oy almıştı.