Sivas'ta velilere iletişim becerileri semineri

Sivas'ta öğrenci velilerine, çatışma çözme becerileri, iletişim becerileri ve stres yönetimi semineri verildi.

Sivas Kapsam Eğitim Kurumları, eğitimde yenilikçi yaklaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Öğrencilerin başarıya giden yolda aile faktörünü göz önüne alarak yenilikçi adımlar atarak anne baba eğitim kurumunu oluşturdu. Kapsamlı anne baba eğitim kurumunun bu ay ki konusu çatışma çözme becerileri, iletişim becerileri ve stres yönetimi olarak belirlendi.

Bu çerçevede Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda seminer düzenlendi. Seminere Doç. Dr. Meryem Berrin Bulut, Kapsam Eğitim Kurumu Kurucusu Ertuğrul Arslan, Müdür Yardımcısı Benan Arıkan, öğretmenler ve veliler katıldı. Konu üzerine seminerde konuşan Doç. Dr. Meryem Berrin Bulut, çatışma yönetimi ile ilişkilerin güçlenmesi, doyum elde edilmesi ve daha sağlıklı iletişimlerin kurulması hakkında velileri bilgilendirdi. Seminerin ardından Ertuğrul Arslan, seminere katılımından dolayı Doç. Dr. Meryem Berrin Bulut'a teşekkür ederek çiçek ve plaket taktim etti.