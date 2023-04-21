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Sivas'ta yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

Sivas’ın Hafik ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu.


Sivas'ta öğle saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oldu. Hafik ilçesi Alanyurt köyünde yağmurun etkisini yitirmesiyle birlikte açan güneşin ardından çıkan gökkuşağı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Hayvanlarını otlatan köy sakinlerinden Fuat Yıldız'ın cep telefonu kamerasıyla çektiği gökkuşağı fotoğrafları görenleri mest etti.

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