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Sivas'ta yakalanan DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi

Sivas’ta polis ve MİT ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan DEAŞ mensubu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta polis ve MİT ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan DEAŞ mensubu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Geçtiğimiz günlerde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak vilayetinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen W.A.Y. isimli Irak uyruklu şahıs yakalanmıştı. Şahıs, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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