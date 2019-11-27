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Sivas'ta yangın: 2 keçi, 15 tavuk telef oldu

Sivas’ın Gürün ilçesi Çamlıca köyünde meydana gelen yangında 2 keçi, 15 tavuk telef oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesi Çamlıca köyünde meydana gelen yangında 2 keçi, 15 tavuk telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, yangın gece geç saatlerde Çamlıca köyünde İsmail ve Ömer Topraktepe kardeşlere ait samanlık ve ahırda meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden köylüler hemen Gürün İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ahır ve samanlığı söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken, 2 keçi ve 15 tavuk telef oldu.

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