Sivas'ta yaşayan emekli din görevlilerine vefa

Bu yıl “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” temasıyla kutlanan 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Sivas'ta yaşayan emekli din görevlileri evlerinde ziyaret edildi.

İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan ve beraberindeki heyet uzun yıllar Sivas'ta imam-hatiplik ve müezzin kayyımlık görevinde bulunduktan sonra emekli olan Salih Coşkun, Mehmet Ateş, Mehmet Erol ve Mehmet Kaya'yı evlerinde ziyaret ederek, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti.

Ziyarette emekli hocalarla bir süre sohbet eden Müftü Yardımcısı Tan, "Ömürlerini cami hizmetine adayan emekli hocalarımıza sağlık ve afiyetler diliyoruz. İlimizde birçok insanın yetişmesine vesile olan hocalarımıza Yüce Rabbimizden hayırlı uzun ömürler diliyor, hocalarımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra her ay emekli olan hocalarımıza vefa ziyaretlerinde bulunacağız" dedi.