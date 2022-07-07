Sivas'ta yaz kurslarına yoğun ilgi

İlk olarak Gazi Osman Paşa İlkokulunu ziyaret eden Aslan, akıl ve zeka oyunları atölyesinde etkinliklere katılan öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin etkinliklerine eşlik eden Aslan, daha sonra matematik seferberliği çerçevesinde düzenlenen matematik dersine katılan öğrencilerle buluştu. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Aslan, ardından Kur'an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilerle bir araya geldi. Aslan, okulda görev yapan öğretmenlerle de bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

İkinci ziyaretini Mehmet Akif İnan Ortaokuluna gerçekleştiren Aslan, sportif kurs etkinliklerine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Aslan'a Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker de eşlik etti. Okulun Spor Salonunda basketbol ve badminton kurslarına katılan öğrencilerle bir süre sohbet eden Aslan, antrenmanları izledi. Aslan, daha sonra okul bahçesinde sportif etkinliklere katılan öğrencilerle birlikte futbol oynadı. Daha sonra güreş eğitimlerine katılan öğrencilerle bir araya gelen Aslan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda Sivas'ta okulların hem DYK ve yaz kurslarıyla hem de sosyal, sportif ve sanatsal kurs etkinlikleri ile cıvıl cıvıl olduğunu belirten Aslan, "Çocuklarımızın hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Öğrencilerimizin bu faaliyetlere olan ilgisi bizleri de mutlu ediyor. Gerçekten çocuklarımız dolu dolu bir yaz dönemi geçiriyorlar. Amacımız hem çocuklarımızın akademik başarısını artırmak hem de sosyal, sportif ve sanatsal alanlarda çok yönlü gelişimlerini desteklemektir. Tüm bu çalışmalara özveriyle katkı sağlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.