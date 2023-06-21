Sivas'ta yaz okulu açıldı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un katıldığı Sivas Gençlik Merkezi "Yaz Okulu" açılış programı Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un konuşmaları ile başlayan program, sonrasında Halk oyunları ekibi gösterisi ile devam etti. Gençlik Merkezi Atölyelerinde üretilen ürünlerin sergisi, Gençlik Merkezi Gençlik Korosu müzik dinletisi gerçekleştirildi ve Orta oyunu sergilendi.

“Bu tür faaliyetlerle gençlerimizin donanımlı hale getirilmesi amaçlanıyor”

Programın açılışında konuşma yapan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç "Gençlik Merkezlerimizde yıl boyu 7-24 faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu dönemde okulların tatil olması ile birlikte yaz dönemindeki yapacağımız faaliyetlerin bugün tanıtımı oldu. Gençlerimizin her yönden yeteneklerini ortaya çıkararak üzerine yeni şeyler katarak, gençlerimizin donanımlı hale getirilmesi amaçlanıyor bu tür faaliyetlerle. Böylelikle gençlerimizin hayatına yeni ve güzel şeyler katmayı planlıyoruz. Gençlerimizin sporla sanatla iç içe olmasını arzu ediyoruz” dedi.