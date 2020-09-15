Sivas'ta yeşil alanlar tasarruflu sistemle sulanacak

Yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğünde inceleme yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Müdür Özel Açık'tan sistem hakkında bilgiler aldı. Yeni oluşturulan sistemle birlikte hem fidelerin yaşam kalitesi artırılacak hem de otomatik sulama sistemiyle tasarruf sağlanmış olacak.

Sivas Park ve Bahçeler Müdürlüğü imar planında mezarlık alanı, dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak belirlenen yerlerde bakım ve onarımlarını yaparak ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda daha kaliteli hizmet verebilmek için sıra dizimi otomatik sulama sistemine geçti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni sistemin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Bilinmelidir ki göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yeşil alana büyük önem veriyoruz. Sivas'ımızda kişi başına düşen yeşil alan sayısını artırabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Bunda en büyük emeği ise Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve çalışma arkadaşlarımız veriyor. Eskiden direk bulunduğumuz alanlara ekimler gerçekleştirerek personellerimiz tarafından sulama yapılıyordu. Ayrıca ekimlerde bazı fireler verebiliyorduk. Yaptığımız değişiklikle birlikte sıra dizimi otomatik sulama sistemini hayata geçirdik. Bahçelerimizde sıra düzeni halinde açık hava dikimiyle bölgeler belirleyerek çiçeklerimizi nitelikli ağaçlarımızın ekimini yapıyoruz. Böylelikle fidelerimizin yaşam kalitesini artırmış olduk” dedi.