Sivas'ta yılbaşı biletleri ilgi görmedi

Sivas'ta bu yıl Milli Piyango İdaresinin yılbaşı biletlerine ilgi düşük oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl düzenlenen yılbaşı çekilişinde bu yıl ikramiye tutarı 70 milyon lira olarak belirlendi. Türkiye'nin birçok ilinde biletler tükenme noktasına gelirken, Sivas'ta yılbaşı bilet satışlarında düşüş yaşandı. Çekilişe günler kala biletler satıcıların elinde kaldı. Ankara'dan yılbaşı bileti satmak için Sivas'a gelen Seçil Güven isimli seyyar bilet satıcısı, satışların geçen yıla oranla düşük olduğunu belirterek, “Satışlar çok düşük. Ankara'da satışlar olmadığı için mecburen Sivas'a geldim. Sivas'ta satışların iyi olacağını düşündüm. Bu yıla oranla geçen sene daha iyiydi. Bilet fiyatları yüksek olduğu için satışların düşük olduğunu düşünüyorum. Çeyrek 17,5, yarım 35, tam 70 lira. Gerçekten pahalı olduğu için alamıyorlar" dedi.

Adıyaman'dan Sivas'a bilet satmak için gelen Şeyho Demirel ise, vatandaşların biletleri pahalı olduğu için almaktan çekindiklerini belirterek, geçmişte 5 deste bilet sattığını fakat son yıllarda 2 deste bilet satabildiğini söyledi.