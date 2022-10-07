Sivas'ta yıldırım düştü, 40 koyun telef oldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde meraya yıldırım düşmesi sonucu 40 koyun telef oldu, çoban ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ın Gürün ilçesi Güneş Köyünde meydana geldi. Gece geç saatlerde Sefacan Yılmaz (25) isimli çoban sürüsü ile meradan ağıla dönerken bulundukları bölgeye yıldırım düştü. 40 koyun telef olurken Yılmaz yaralandı. Yılmaz kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.