Sivas'ta yıpranan köprülerde yenileme çalışmaları

Sivas Belediyesi, köprülerdeki tadilat çalışmalarına ilk olarak Toptancılar Caddesi üzerinde bulunan köprünün yıpranan kolonları ve bağlantı noktalarında onarım ve güçlendirme çalışması yaparak başlayacak. Çalışmalar 7 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Çalışmalar doğrultusunda Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan 4 Eylül Sanayi Sitesi'ne doğru gidişler kapatılarak, bölgede trafik akışı Farabi Caddesi dönüşüne kadar tek şerit üzerinden gidiş geliş şeklinde sağlanacak.