Sivas'ta YÖGEP seminerleri devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Gelen Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda Sivas'ta okul yöneticilerine yönelik başlatılan Eğitim Yönetici Geliştirme Programı (YÖGEP) seminerleri devam ediyor.

11-15 Nisan tarihleri arasında ilk etabı gerçekleştirilen seminer programının ikinci etabı başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü B Blok Toplantı Salonunda düzenlenen ve cuma günü sona erecek olan eğitim seminerinin açılışına Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Eğitim Müfettişleri Başkanı Osman Güler, müdürlüğe bağlı okul ve kurum yöneticileri katıldı.

“Daha verimli bir yönetim anlayışı ortaya koymalıyız”

Okul idarecileri ile bir süre sohbet eden ve YÖGEP'in amacına yönelik değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, "Kendimizi sürekli olarak güncellemeli, çağın gerekliliklerine uygun bilgi ve donanıma sahip yöneticiler olarak, daha etkin ve verimli bir yönetim anlayışı ortaya koymalıyız. Eğitimde arzu ettiğimiz başarıları yakalayabilmemiz için iyi bir yönetişim ve üst düzey bir motivasyona ihtiyaç var" dedi.

Düzenlenen seminerlerin çok önemli olduğunu belirten Aslan, yöneticilerin bu seminerlerden en iyi şekilde istifade etmesini istedi.

Aslan'ın konuşmasının ardından Eğitim Müfettişleri Başkanı Osman Güler ve Eğitim Müfettişi Dr. Yasin Avan tarafından Eğitim Yönetici Geliştirme Programı semineri gerçekleştirildi.