Sivas'ta yoğun kar yağışı, kriz merkezi toplandı

Sivas'ta kar yağışının şiddetini arttırması üzerine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) bulunan kriz merkezinde ilgili birimlerle bir araya geldi. Kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya ilçe kaymakamları video konferans sistemi ile katıldı. Vali Ayhan, idari izinler ve mesai saatleri konusundaki verilen kararların il genelindeki hareketliliği biraz azaltabilmek olduğunu ve vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Köy yollarının 300'e yakını kapalı

Vali Salih Ayhan, il genelinde 300'e yakın köy yolunun kapalı olduğunu belirterek, “Bugün sabah itibariyle genel değerlendirmemizi yaptık. Sabaha doğru yoğun bir kar yağışı başladı. Kar yağışına bağlı olarak da genel durumlarımızı değerlendirdik. Araç ve ekipmanlarımızı tekrar gözden geçirdik. Geçen hafta olduğu gibi 2 günlük süreci tekrardan yöneteceğiz. Şu an baktığımız zaman genel olarak hazırlıklarımız gayet iyi durumda. Yollarımızın hemen hemen tamamı açık vaziyette. Köy yollarımızın yaklaşık 300'e yakını şu an ulaşıma kapalı. Bunu da arkadaşlarımız en kısa zamanda açacaklar. Ekipmanları güçlü. AFAD, ÇEDAŞ, Telekom, Özel İdare, Kara yolları ve belediyelerimiz şu an hummalı bir şekilde sahada ciddi çalışmalar gerçekleştirmektedir. Şu an bir olumsuzluk bulunmamakta. Hepimiz teyakkuzdayız ve hazırlıklıyız. Vatandaşımızın sağlıklı ulaşım sağlaması ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda da gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Teyakkuzda olduğumuzu söyleyebilirim. Hamdolsun şu an bir sıkıntımız olmadığını söyleyebilirim” dedi.

“2 gün idari izin verdik”

Vali Ayhan, yaptığı açıklamada, “Benim vatandaşlarımızdan bazı taleplerim olacak. Biliyorsunuz idari kararlarda aldık. İdari kararlarımız, 2 gün mesailerimizin 09.30' da başlamasının temel mantığı şu; yollarımızın sabah hazır olması. Belediyemizden gelen talebi dikkate alarak böyle bir adım atmış olduk. İkincisi hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın yaşam koşullarını zorlaştırmayıp onlara insanı görevimizin bir gereği olarak da iki gün idari izin verdik. Yine buna bağlı olarak da kurslarımıza da iki gün ara verme gerekliliği ortaya çıktı. Bunun temel felsefesi de il genelindeki hareketliliği biraz azaltabilmek. Yoğunluğu azaltarak da bizim çalışmalarımızı kolaylaştırmaktır. Temel gerekçemiz bu olmuş oldu. Ben vatandaşlarımıza zorunlu olmadığı sürece çok dışarıya çıkmamalarını, özel otomobillerle dışarıya çıkmamalarını özellikle istirham ediyorum. Bu konuda zaten vatandaşlarımızın gerekli dikkati gösterdiğiniz zaten biliyoruz” dedi.