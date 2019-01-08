İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta yoğun kar yağışı

Sivas’ta yoğun kar yağışı etkili olurken, 199 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, 199 köy yolu ulaşıma kapandı.


Sivas'ta bir süredir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı gün içerisinde etkisini arttırdı. 199 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 7 dereceye düştü. Yağan kardan dolayı mutlu olduklarını belirten Sivaslılar, yine de eksi soğukların kalmadığını, hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen çok da soğuk olmadığını belirtti. Sivas tarihi kent meydanında yağan taze karla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yoğun kar yağışın Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam edeceği, vatandaşların kar yağışından kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.