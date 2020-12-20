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Sivas'ta yoğun kırağı

Sivas’ta dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Soğukla birlikte yoğun sis de oluştu. Sivaslılar güne, dondurucu soğuğun yoğun sisle birleşmesi ile ortaya çıkan kırağının neden olduğu beyaz örtü ile uyandı. Kırağının beyaza bürüdüğü kent merkezi Yenişehir Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu. Güne erken saatlerde başlayan vatandaşlar, kırağıyla kaplanan araçlarının camlarını temizleyerek güne başladı.

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