Sivas'ta yoğun sis

Sivas'ta sabah saatlerine yoğun sis etkili oldu.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yer yer yavaşladı. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, caddelerde dikkatli seyretti. Sisli havayla ise güzel görüntüler ortaya çıktı.