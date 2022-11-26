Sivas'ta yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı: 1 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saat 02.00 sıralarında Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Siirt'te gitmekte olan Siirt Petrol Turizme ait 34 FM 8281 plakalı yolcu otobüsü, İncesu köyünden Mazıkıran mevkiine gittiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan yol, otobüsün düzeltilmesi ile yeniden açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.