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Sivas'ta yolda mahsur kalan televizyon ekibi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Sivas’ın Kangal ilçesinde karla kaplı yolda mahsur kalan bir televizyonun teknik ekibi, iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde karla kaplı yolda mahsur kalan bir televizyonun teknik ekibi, iş makinası yardımıyla kurtarıldı.


Kangal ilçesine bağlı Höyüklü köyü mevkiinde vericilerin bulunduğu istasyona bakım onarım için giden TRT teknik ekibi, kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine çalışanlar durumu Kangal İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. İlçe Özel İdaresi ekipleri, yürütmekte oldukları yol açma çalışmalarında önceliği bu bölgeye vererek köye ulaştılar. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren hummalı çalışmaları sonucu yolda kalan ekip kurtarıldı. Kurtarılan ekibin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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