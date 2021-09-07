Sivas'ta Z kuşağı çocukları ve eğitim metotları anlatıldı

Sivas'ta ‘Gelecek yüz yılın çocukları ve yeni eğitim-öğretim fragmanları' konulu sempozyum düzenlendi.

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları ve Sivas Teknokent Koleji işbirliği ile “Gelecek Yüzyılın Çocukları/Yeni Eğitim Öğretim Fragmanları” adlı sempozyum düzenlendi. Sempozyumda kurucu, eğitim koordinatörü, okul idarecileri ve her kademeden öğretmenler yer aldı. Sempozyum açılış konuşması okulların kurucusu Feridun Bozyiğit yaptı. Ardından eğitim koordinatörü Samet Ünlü tarafından; algı, eylem ve söylemler ile Z kuşağı tartışmaları başta olmak üzere, eğitimde güncel gelişmeler, yeni eğitim modelleri, toplumsal değişim, okul öncesi eğitim, yeni nesil gibi pek çok pedagojik temanın tartışıldığı sempozyum psikolojik sağlamlık, kaygı durumları, Türk Dili çalışmaları, yabancı dil, sosyal bilimlerde kavramsal ilişkiler, matematiksel düşünme ve zeka oyunları konuları anlatıldı. Aynı zamanda çağımıza uygun bilişim teknolojileri eğitim sistemleri tanıtıldı. Fizik, kimya ve biyoloji disiplinlerine yönelik güncel ve pratik tartışmalarla ‘Gelecek Yüzyılın Çocukları/Yeni Eğitim Öğretim Fragmanları' adlı sempozyum programı sona erdi.