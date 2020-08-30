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Sivas'ta Zafer Bayramı

Sivas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


30 Ağustos Zafer Bayramı Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile gerçekleşti. Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi'ne ait çelenkler anıta sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Sosyal mesafe kuralına göre yapılan çelenk sunma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı protokol üyeleri ve gaziler katıldı. Tören Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması ve şeref defterini imzalaması ile son buldu.

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