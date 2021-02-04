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Sivas'ta Zimem Defteri geleneği yaşatılıyor

Sivas’ta İl Müftülüğü tarafından Osmanlı geleneği olan ’Zimem Defteri’ uygulaması yaşatılıyor.

Sivas'ta İl Müftülüğü tarafından Osmanlı geleneği olan 'Zimem Defteri' uygulaması yaşatılıyor.


Sivas Valiliği 2023 Vizyon Projeleri arasında da yer alan Zimem Defteri Projesi ile din görevlileri ihtiyaç sahibi aliler arasında iyilik köprüsü oluşturuyor. Proje kapsamında her ay il merkezinde bir mahalle tespit ediliyor ve o mahallede görev yapan din görevlileri bir araya gelerek ihtiyaç sahibi ailelerin esnafa olan veresiye borçlarını kapatıyor. .


Bir Osmanlı geleneği olan ve ‘veresiye defteri' anlamına gelen ‘Zimem Defteri' ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü gülüyor.

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