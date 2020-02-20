Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Eğriköprü mahallesi Şehit Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle E.K. yönetimindeki 58 ABA 313 plakalı otomobil, A.Ö. idaresindeki 58 BB 062 plakalı hafif ticari araçla çapıştı. D.K.yönetimindeki 58 BB 489 plakalı hafif ticari araç ise 58 ABA 313 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle H.Y. ile Ö.F.B. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.